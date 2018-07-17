Сотрудники ФСБ задержали бывшего главу московского СК. Его подозревают во взятке

Бывшего главу Следственного комитета по Москве генерала Дрыманова задержали у него дома в столице.

Об этом 17 июля сообщает РБК. По информации источника издания, вопрос об аресте экс-руководителя следкома будет решаться в среду, 18-го числа. Александра Дрыманова, подавшего рапорт об отставке 30 мая 2018 года, подозревают по уголовному делу о взятке. Генерала задержали в рамках статьи 91 УПК РФ (основания для задержания подозреваемого)

ФСБ неоднократно пыталась возбудить в отношении Дрыманова дело о получении взятки. В том числе, по этой причине глава московского следкома и подал в отставку. Источник «Росбалта» ранее сообщал, что на Дрыманова собран большой объем материалов. Это и записи разговоров, и показания свидетелей. Информатор предсказывал, что задержание генерала станет реальным после отставки, так как он перестанет быть спецсубъектом.

В конце января 2017 года в Мосгорсуде огласили обвинительное заключение по делу полковника СК Михаила Максименко. В документе упоминается, что действующий глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов получил «незаконное денежное вознаграждение» за освобождение из-под стражи подчиненного вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) — Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.