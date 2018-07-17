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Бизнес
17.07.2018 11:55
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Госдума рассмотрит введение платежа за покупки в зарубежных интернет-магазинах

Госдума рассмотрит поправки, которые вводят плату за покупки в зарубежных интернет-магазинах. 

Как следует из базы данных парламента, соответствующие поправки внесены ко второму чтению проекта закона «О таможенном регулировании» 16 июля. Завтра документ рассмотрит совет Госдумы. 

 Если нововведения будут одобрены, правительство сможет устанавливать отдельный платеж для физических лиц, покупающих товары в зарубежных интернет-магазинах.

«Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты», – говорится в тексте законопроекта.

Размер платежа и порядок его взимания в нем не прописан.

Сейчас россияне могут без уплаты пошлины заказать товары из-за рубежа на общую сумму не более 1000 евро. С января 2019 года порог беспошлинного ввоза будет снижен до 500 евро в месяц, а с 2020 года — до 200 евро. Также в правительстве несколько раз обсуждалась возможность взимать НДС с иностранных онлайн-торговцев.

 

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