За пляски Pussy Riot в храме Христа Спасителя Россия заплатит 50 тысяч евро

Европейский суд по правам человека взыскал с России 50 тысяч евро по жалобам участниц Pussy Riot, приговоренных за танец и песню в храме Христа Спасителя.

Как сообщает 17 июля глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ЕСПЧ признал за Россией нарушение четырех статей конвенции по правам человека и присудил Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич – 5 тысяч. Еще почти 12 тысяч евро составили судебные расходы, подлежащие возмещению проигравшей стороной.

«Нарушение статьи 6 – право на справедливый суд – влечет отмену приговора и пересмотр дела», – подчеркивает Чиков.

Панк-молебен в храме Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве состоялся 21 февраля 2012 года. Уголовное дело возбудили по статье 213 УК «Хулиганство». Алехина, Толоконникова и Самуцевич были арестованы. В августе того же года Хамовнический суд приговорил их к двум годам колонии. Мосгорсуд в октябре 2012-го при рассмотрении апелляционной жалобы заменил Самуцевич реальный срок на условное лишение свободы. Толоконникова и Алехина вышли по амнистии. РПЦ требовала от них извинений, девушки отказались.

Жалобу в ЕСПЧ участницы Pussy Riot подали в 2012 году еще до приговора. Россия нарушила запрет на бесчеловечное обращение, права на свободу, справедливое судебное разбирательство и свободу самовыражения.