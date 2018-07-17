Российским военным обещают «шлемы-невидимки» от «Ростеха»

«Ростех» создал «покрытие-хамелеон», которое можно использовать для маскировки солдат и техники. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 17 июля заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Покрытие способно подстраиваться под цвет окружающей среды, уточнил Чемезов. И рассказал, что первое изделие на основе новой разработки уже почти готово — это «шлем-невидимка». Его уже в этом году должны представить на выставке.

«Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды», — рассказал Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что с помощью такого покрытия можно сделать «невидимым» весь личный состав и любую военную технику.