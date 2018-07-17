Группа «Эталон» увеличила продажи на 27% в 1 полугодии 2018 г.

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за три и шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2018 г., на основе управленческой отчетности Компании.

Основные операционные показатели за 2 квартал 2018 г.:

Продажи недвижимости составили 13 882 млн рублей и 128 468 кв. м, рост на 22% и 5% ко 2 кварталу 2017 г., соответственно

Количество заключенных контрактов увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 9% до 2 532

Поступления денежных средств выросли на 58% год к году до 14 694 млн рублей

Средняя цена квадратного метра выросла на 17% по сравнению со 2 кварталом 2017 г. и составила 108 055 рублей

Средний первый платеж увеличился на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и достиг рекордного уровня в 85%

Основные операционные показатели за 1 полугодие 2018 г.:

Продажи недвижимости выросли на 27% до 27 487 млн рублей и на 11% до 262 543 кв. м

Количество заключенных контрактов увеличилось на 16% по сравнению c 2017 г. до 5 105

Денежные поступления увеличились на 45% до 27 471 млн рублей

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2018 года снизился до 3,8 млрд рублей

Комментируя операционные результаты, председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков отметил: «Группа «Эталон» успешно завершила 1 полугодие 2018 года, продемонстрировав впечатляющий рост всех ключевых показателей. Компания заключила рекордное количество контрактов за всю историю, подписав за шесть месяцев 5 105 договоров с покупателями недвижимости, что на 16% выше, чем годом ранее. Новые продажи в денежном и натуральном выражении увеличились на 27% и 11%, до 27,5 млрд рублей и 263 тыс. кв. м, соответственно. Этот результат обеспечил 48% от нашего плана на 2018 год, в то время как традиционно первое полугодие приносит лишь немногим более 40% от годового результата».

Генеральный директор Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский отметил: «Группа «Эталон» показала отличный результат во втором квартале. Продажи недвижимости увеличились на 22% до 13,9 млрд рублей. Мы также наблюдали уверенный рост цен почти по всем нашим проектам, что среди прочих факторов привело к увеличению средней цены продаж недвижимости на 17% к аналогичному периоду прошлого года.

Мы также провели большую работу по согласованию проектной документации по нашему действующему портфелю проектов, что позволило обеспечить разрешениями на строительство 80% площадей проектов, находящихся в стадии активного развития. Такой задел позволяет нам быть уверенными в плавном переходе к работе в условиях изменившегося отраслевого регулирования.

Группа «Эталон» в отличном состоянии подошла к работе в новых условиях и готова и дальше увеличивать свои доли рынка в ключевых регионах присутствия».

Главный финансовый директор Группы «Эталон» Кирилл Багаченко добавил: «Следствием впечатляющего роста денежных поступлений стало еще большее укрепление и без того устойчивой финансовой позиции Группы «Эталон». Благодаря значительному положительному свободному денежному потоку за первое полугодие, величина чистого долга снизилась с 9,7 млрд рублей на 31 декабря 2017 года до 3,8 млрд рублей на 30 июня 2018 года, по данным управленческой отчетности Компании. Чистый долг сократился на 5,9 млрд рублей, а отношение чистого долга к показателю EBITDA достигло очень комфортного уровня в 0,3x».

Справка о ГК «Эталон»