Почти 100 человек отравились шавермой в Тыве. Следователи начали проверку

В городе Кызыл в Тыве за последнюю неделю 92 человека отравились в одной закусочной «Шаурма» на площади Арата. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве уточнили, что госпитализированы 50 человек, в том числе 17 детей. Источником инфекции могли стать «мясо куриное, соус чесночный непромышленного приготовления без рецептуры и ТУ с использованием сырых яиц», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство подготовило протокол о временном запрете на работу закусочной, пока же люди продолжают обращаться за помощью каждый день. В Кызылский городской суд подан иск о закрытии заведения, которое открылось совсем недавно — 25 июня. Причем владелец (индивидуальный предприниматель Сайедов) даже не уведомил Роспотребнадзор о начале работы своей закусочной. Из шести работников только у двоих есть санкнижка, у одного обнаружили ДНК шигеллы.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).