«Маленькая макаронина». Шварценеггер возмущен сговорчивостью Трампа

«Маленькой макарониной» назвал президента США Дональда Трампа известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Своими впечатлениями от встречи национального лидера с российским президентом Владимиром Путиным американец поделился в Twitter, где записал видеообращение к Трампу. «Вдохновила» его на это совместная пресс-конференция двух политиков, показанная по телевидению.

«Это было оскорбительно. Вы выглядели как маленькая пшеничная макаронина, как маленький фанат», – припечатал Трампа Шварценеггер.

«Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи или что-то вроде того», – продолжил он.

Актер считает, что президент «предал» национальную «разведку, юридическую систему и самое главное» свою страну.

«Вы — президент США, вы не должны этого делать. Что с вами случилось?» — вопрошает экс-губернатор.

Трампу Шварценеггер противопоставил Рональда Рейгана: «Он, стоя около Берлинской стены, сказал: "Мистер Горбачев, уничтожьте эту стену". Где эти времена?»

Напомним, встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Стороны обсуждали многие конфликтные вопросы — Украину, Сирию, Крым, «Северный поток-2». Не обошли стороной и якобы вмешательство Москвы в выборы президента Америки. Российский лидер опроверг какое-либо вмешательство Кремля, а Трамп отметил, что «доверяет своей разведке, но нельзя сосредоточиваться только на прошлом». Такие примирительные речи вызвали возмущение в США.