Очевидцы в Пушкине сняли на видео детей, запертых в машине на жаре

В эти дни, когда в Петербурге стоит жара и спасатели МЧС отдельной строкой предупреждают о том, что нельзя оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях, именно такой случай произошёл в Пушкине. О нём 17 июля рассказала участница группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По её словам, около гипермаркета на Ленинградской улице накануне днём семейная пара оставила двух маленьких детей в машине. «Окна закрыты, на улице 29 градусов! Грудной ребёнок орал больше 15 минут (долгое время не понимала, где плачет ребёнок, думала, неподалёку в коляске). Родителей пришлось разыскивать в магазине. Выйдя из магазина, они ещё и обматерили нас, сказав, что это я испугала их ребёнка (я стояла с коляской у входа в магазин, ждала свою маму), – рассказывает очевидица. – Вот такие бывают «родители». Видео снято, когда родители уже выходили».

В комментариях отмечают, что инцидент освещён однобоко: «Автор аноним, однако номер машины выложен; может, это вообще разборки между соседями». И приводят примеры, когда у автомобиля сработали замки, ключи, телефон и 1,5-годовалый ребёнок остались внутри, а матери пришлось бежать за помощью.

Действительно, ситуации бывают разные. Около десяти лет назад в Петербурге было зафиксировано сразу несколько случаев угона автомобиля с ребёнком в салоне. Преступники имитировали ДТП, женщина-водитель останавливалась, выходила, и в этот момент злоумышленник прыгал за руль и уезжал. Обнаружив ребёнка, преступники подкидывали его в магазин или на порог отдела милиции.

Впрочем, ответственности с родителей, оставляющих детей в машине одних, тем более на жаре, это не снимает. В США за год таким образом погибают 20 – 30 детей. Так умер и усыновлённый американской семьёй Дима Яковлев, после чего в России был принят знаменитый закон его имени.

Кроме перегрева, оставленным в одиночестве детям могут грозить и другие опасности. В Саратовской области годовалая девочка погибла, запутавшись в ремнях безопасности, пока мать ходила по магазинам. В Ульяновской области шестилетняя девочка умерла от удушья во время игры со стеклоподъёмником. Во Владимире автомобиль задымился от короткого замыкания, трое находившихся в нём детей пострадали, а один погиб. В нескольких городах автомобили скатывались в водоёмы и тонули вместе с детьми, сидевшими в салоне.

В Петербурге в 2015 году судили женщину, которая оставила 1,5-годовалого сына в иномарке, а сама ушла в салон красоты. Она была признана виновной по уголовной статье об оставлении в опасности. На суде дама раскаялась и «очень переживала» (так описали её эмоции в прокуратуре). В итоге нерадивую мать приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Но тут подоспела амнистия, и даже штраф ей оплачивать не пришлось.