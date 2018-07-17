СПбГУ и ИТМО Петербурга попали в Шанхайский рейтинг лучших вузов

Три высших учебных заведения Санкт-Петербурга оказались в одном из наиболее авторитетных мировых рейтингов — Шанхайском предметном рейтинге Global Ranking of Academic Subjects (ARWU).

Как сообщает 17 июля проект Минобра РФ 5-100, в этом году в рейтинг впервые вошли шесть российских университетов, в числе которых и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Санкт-Петербургский государственный университет (СпбГУ) в этом году занял 32-ю позицию в сотне лидеров в предметном рейтинге по «Автоматизации и управлению». Попал в список и Политехнический университет им. Петра Великого – в рейтинге лучших по физике (ТОП-500).

Отметим, что именно упомянутые в рейтинге СПбГУ и ИТМО в этом году от абитуриентов ожидают очень высокий балл ЕГЭ.

Всего же в Шанхайский рейтинг лучших вузов попали 17 российских университетов. Помимо петербургских вузов, это МГУ, ВШЭ, МФТИ, НИЯУ «МИФИ», МИСиС, НГУ, ТГУ, ТПУ и т. д.

Эксперты отмечают, что российские вузы из года в год продолжают укреплять свои позиции в рейтингах по направлениям экономика, социология и металлургия. Более того, входят в предметный рейтинг по таким направлениям, как науки о Земле, науки об атмосфере, приборостроение, материаловедение, горные науки и горное дело, нанонауки и нанотехнологии, химическая технология, энергетика и энергетические технологии.

Всего в этом году в рейтинге Global Ranking of Academic Subjects ранжировались более чем 4 тысячи вузов по 54 предметам в пяти областях знаний, среди которых —естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, социальные и медицинские науки.