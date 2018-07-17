Промышленное производство в Петербурге за полгода выросло на 3,5%

Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам января – июня 2018 года составил 103,5% к аналогичному периоду предыдущего года. Об этом говорится в сообщении комитета по промышленной политике и инновациям.

Темпы роста ускорились за последний квартал. Так, по итогам января – марта промпроизводство выросло на 2,7%.

За полгода в Северной столице, в частности, увеличился выпуск машин и оборудования (+6,4%), а также лекарств (+6,1%). Выросли объемы производства у деревообработчиков (+17,6%), производителей одежды (+23,2%) и напитков (+16,3%).

Производство пищевых продуктов выросло на 3,7%, металлургический сектор — на 1,3%.

Но темпы роста производства лишь незначительно превысили уровень инфляции. Потребительские цены выросли в Петербурге за первое полугодие на 3,3%.