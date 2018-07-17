«Зенит» почти договорился о трансфере защитника из киевского «Динамо»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о покупке футболиста, играющего сейчас в чемпионате Украины.
Как сообщает 17 июля Nemzeti Sport Online, команда из Северной столицы близка к приобретению защитника киевского «Динамо» Тамаша Кадара.
Все условия будущего трансфера практически согласованы. Ожидается, что «Динамо» получит за футболиста не менее 8 млн евро в качестве отступных.
Тамашу Кадару 28 лет, он выступает за сборную Венгрии. С 2017 года играет в украинской столице.