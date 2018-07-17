«Зенит» почти договорился о трансфере защитника из киевского «Динамо»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о покупке футболиста, играющего сейчас в чемпионате Украины.

Как сообщает 17 июля Nemzeti Sport Online, команда из Северной столицы близка к приобретению защитника киевского «Динамо» Тамаша Кадара.

Все условия будущего трансфера практически согласованы. Ожидается, что «Динамо» получит за футболиста не менее 8 млн евро в качестве отступных.

Тамашу Кадару 28 лет, он выступает за сборную Венгрии. С 2017 года играет в украинской столице.