20 боевых кораблей и катеров ночью прошли по фарватеру Невы

Первая репетиция Главного военно-морского парада, в которой приняли участие более 20 боевых кораблей и катеров, состоялась в Петербурге в ночь на 17 июля. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, суда прошли от Благовещенского моста до Троицкого.

Министерство обороны РФ

"По установленному фарватеру на Неве парадным строем прошли малые ракетные корабли, минно-тральные корабли, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера, а также группа артиллерийских катеров Каспийской флотилии, которая будет задействована в эпизоде демонстрации знамен прославленных соединений ВМФ", – сообщают в Минобороны.

Как уточняется, в тренировке дебютировал малый ракетный корабль нового поколения «Ураган».

Днем 17 июля тренировка кораблей пройдет в Кронштадте. В ней примут участие более десяти боевых судов.

Напомним, в Петербурге 16 июля начались репетиции пролета авиации к Дню ВМФ. Над городом пролетели несколько звеньев боевых вертолетов и самолетов. Первую полноценную тренировку военно-морской авиации жители и гости Северной столицы смогут увидеть 22 июля.