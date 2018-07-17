В Ленобласти утонул нигерийский болельщик, а у марокканцев отобрали мечту о жизни в Европе

Несмотря на то, что чемпионат мира по футболу подошел к концу, иностранные болельщики продолжают попадать в Петербурге в неловкие, а то и вовсе в трагические ситуации.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 16 июля очевидец сообщил в полицию, что в поселке Снегиревка Приозерского района темнокожий мужчина, купаясь в озере, нырнул и не всплыл. На берегу он оставил свои вещи. Среди них удалось отыскать паспорт болельщика на имя нигерийца Обисике Патрика Томпсона. Как выяснилось, 19-летний иностранец в тот день приехал в Снегиревку со своим другом Аслиддинзоде Мустафо на дачу к знакомому 32-летнему местному жителю. Отдых закончился трагедией. Полицейские забрали с пляжа вещи, принадлежавшие Обисике: одежду, обувь, документы, два телефона и бумажник с 50 рублями.

А вот 48-летний соотечественник утонувшего болельщика решил не терять времени даром и предпринял попытку прорваться в Эстонию. Но 17 июля в 3 ночи его задержали на пропускном пункте в Ивангороде. При себе у Эзеанока Нзе Огочукву Стивена были загранпаспорт и Fan ID.

Недалеко от Ивангорода, в деревне Дубки, днем ранее были задержаны еще одни неудачливые мигранты, пытавшиеся попасть в Европу через Эстонию. 16 июня в 22.00 сотрудники ФСБ задержали троих марокканцев, 23, 28 и 30 лет.

Из-за мундиаля количество задержаний на приграничных территориях увеличилось. За время проведения чемпионата мира по футболу пограничники находили недалеко от Финляндии и Эстонии граждан Нигерии, Марокко, Сьерра-Леоне, Ганы и ряда других стран.