Путин опроверг, что в нашумевшем ролике от Кремля ракета метила во Флориду

На демонстрационном видео нового оружия, которое было показано во время послания Федеральному собранию, не был изображен штат Флорида. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Fox News.

Расшифровка появилась на сайте Кремля в ночь на 17 июля.

Ведущий Крис Уоллес в разговоре вспомнил ролик, который Путин показал в марте 2018 года в ходе своего послания Федеральному собранию. Авторы видео показали ракету, которая способна обойти систему ПРО США. На ролике, по словам американского журналиста, видно, что ракета падает во Флориде. Уоллес спросил у Путина, была ли сделана «специально эта эскалация вооружения».

Владимир Путин опроверг, что оружие на ролике было направлено на США.

«Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Второе: все наши новые ударные системы направлены…» — начал Путин.

Его перебил Уоллес и заметил, что на карте было написано «Флорида».

Российский лидер снова ответил отрицательно и призвал ведущего еще раз пересмотреть видео.

«Там было понятно, что летит на другую сторону шарика», — сказал Путин.

Он призвал собеседника смотреть видеоматериалы внимательно и не пугать американское «население угрозами, которых не существует». «Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик?» — предложил российский лидер.