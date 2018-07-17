На «Новочеркасской» человек упал на рельсы. Движение по четвертой линии приостановлено

О сбое движения на оранжевой линии метро сообщает читательница «Фонтанки» утром 17 июля.

«При подъезде к станции «Новочеркасская» было резкое торможение и сигнал гудка. Возможно, кого-то задавили. Состав стоит наполовину на платформе, наполовину в туннеле. Не выпускают», – пишет петербурженка.

Фото: Читательница "Фонтанки" Катерина

В пресс-службе метрополитена подтвердили падение человека на рельсы, отметив, что машинист сумел предотвратить наезд. Тем не менее движение по 4-й линии временно приостановлено — упавшего нужно поднять на платформу.