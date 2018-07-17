Петербургский алиментщик в исподнем не смог спрятаться от приставов на балконе

Петербуржец в исподнем не смог спрятаться от судебных приставов на балконе. Хитрого алиментщика пыталась укрыть возлюбленная, но подвел топот «недетских ног».

Как сообщили «Фонтанке» 17 июля в управлении ФССП по городу, 50-летнего местного жителя искали из-за долгов двум несовершеннолетним детям. Не помогли делу даже 70 часов обязательных работ: мужчина просто на них не явился. Учитывая, что должник находится в розыске по делу об истязании, за поиски взялись с пристрастием. Следы привели в квартиру «вероятной сожительницы».

Увидев людей в форме на пороге, женщина заявила, что не следит за судьбой «бывшего», и была вроде бы не против осмотра квартиры. Только вышла в комнату, чтобы предупредить детей. Но за этим последовал топот совсем не детских ножек, отмечается в релизе.

«Судебные приставы вышли на балкон, где скромно, сидя на корточках и в нижнем белье, дышал свежим воздухом разыскиваемый гражданин», – рассказали в управлении.

С балкона алиментщика доставили в казенный кабинет, где возбудили уголовное дело о неуплате средств на содержание детей. Потом мужчину передали полицейским — разбираться с делом по статье «истязание».