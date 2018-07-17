Ученые из Петербурга спасли юношу, тонувшего в Амуре

Петербургские ученые спасли юношу, товнушего в реке Амур. Как сообщает ГУ МЧС по Амурской области, происшествие случилось 16 июля в Благовещенске, в районе улицы Калинина.

В реке, уровень которой сильно поднялся некоторое время назад, начал тонуть молодой человек. Его крики услышали начальник сектора геодезии и гидрографии Виктор Мухамедшин и ведущий гидролог Артур Блум ЗАО «Ленгипроречтранс». Они в Благовещенске проводят научно-исследовательскую работу по изучению Амура. В момент ЧП ученые на мотолодке «Прогресс» двигались вдоль левого берега реки и проводили работы.

«Остановились, осмотрели реку. Уровень Амура большой, берега нет. Увидели в воде молодого человека. Он держался за бетонный выступ, – рассказал Виктор Мухамедшин. – Выбраться на сушу без посторонней помощи он не мог, высоко. Вверх по течению подняться нереально, течение очень сильное, а вниз по течению плыть очень опасно. Мы подошли и взяли молодого человека на борт. Спустились ниже по течению метров на 300, нашли место, где можно было выйти на набережную. Помогли ему сойти».

Как оказалось, юноша купался в Амуре, нырнул и поплыл по течению, а вернуться к месту, где оставил вещи, не смог. Сильное течение быстро относило его от берега.

В ГУ МЧС отмечают: купаться в Амуре сейчас очень опасно из-за высокого уровня воды и сильного течения.