Трамп признал право Берлина участвовать в строительстве «Северного потока-2»

Американский президент признал право Берлина участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2», хотя и считает это «сложным» при членстве в НАТО.

«Это их выбор — Германии. Это их выбор. Но это сложно, будучи членом НАТО»,— отметил Дональд Трамп в интервью Fox News 17 июля.

Напомним, крупнейший газовый проект обсуждали на российско-американском саммите, который 16 июля состоялся в Хельсинки. Президент Владимир Путин заверил своего американского коллегу, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

«Мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», – отметил Путин.

До этого Трамп высказывал недовольство канцлеру Ангеле Меркель в связи с участием Германии в проекте. В российском МИД такую реакцию назвали нечестной конкуренцией и идеологией.