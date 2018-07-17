От Коломны до Обводного: в четырех районах Петербурга испытывают теплосети

«Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети 17 июля. Мероприятия пройдут в Центральном, Адмиралтейском, Московском и Фрунзенском районах.

Как сообщает предприятие, в зону испытаний Центрального района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Большая Конюшенная, Ломоносова – от набережной канала Грибоедова до Думской, Итальянская, Инженерная, Набережные реки Фонтанки, канала Грибоедова – от Мучного переулка до Спаса на крови (Храм Воскресения Христова) и реки Мойки – от Конюшенного моста до Круглого переулка (нечетная сторона), Невский проспект – пересечение в створе набережной канала Грибоедова (четная сторона), переулки Фрунзенский, Апраксин, Мучной, Торговый, Банковский, Конюшенный, Круглый, Степановский проезд, площадь Островского (вдоль четной стороны).

Адмиралтейский район: Серпуховская, Бронницкая, Верейская, Можайская, Рузовская, Марата, проспекты Загородный, Молодетскосельский, Клинский, Московский, переулки Подъездной, Батайский, Большой Казачий, Малый Казачий, Набережные Обводного канала, реки Фонтанки, Введенский канал.

Во Фрунзенском и Московском районах проверят тепловые сети, проходящие по улицам: Боровая – пересечение в створе домов №47 – 52 и №55 – 84, Прилукская – от Боровой до Воронежской, Воронежская – от набережной Обводного канала до Расстанной, Лиговский проспект – пересечение в створе домов №237-202.

Энергетики призывают горожан быть осторожными: на указанных участках могут случиться прорывы. Вместе с тем, энергетики обещают, что температура воды в трубах не превысит 40 градусов.