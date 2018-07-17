Мейвезер, Клуни и Дженнер. Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Список из 100 самых высокооплачиваемых звезд опубликовал 17 июля журнал Forbes. Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер (США).

По подсчетам журналистов, 285 млн долларов заработал 41-летний Мейвезер. Он считается самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса. Только за бой с Конором Макгрегором в 2017-м он заработал 275 млн.

Уступил спортсмену лишь соотечественник, популярный актер Джордж Клуни. Его доход за год Forbes оценил в 239 млн долларов. Причем артист зарабатывает не только на своей основной профессиональной деятельности, но и на бизнесе: в прошлом году он вместе со своими партнерами продал алкогольную компанию Casamigos за миилиард долларов.

«Бронзу» взяла 20-летняя модель Кайли Дженнер (США) с доходом в $166,5 млн. Дженнер известна, прежде всего, благодаря телешоу «Семейство Кардашян», но заработать ей помогла линия косметики Kylie Cosmetics.

Также в первую десятку попали: американский актер Дуэйн Джонсон, музыканты групп U2 и Coldplay, аргентинский футболист Лионель Месси и его португальский коллега Криштиану Роналду, британский музыкант Эд Ширан.

Россиян в списке нет.