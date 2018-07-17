Во вторник Петербург “расплавится” от тридцатиградусной жары

В Петербурге 17 июля будет не просто жарко, а очень жарко. Синоптики обещают, что во второй половине дня температура за окном перевалит за 30 градусов. В связи с этим городское управление МЧС просит жителей и гостей Северной столицы быть предельно осторожными и соблюдать некоторые правила.

Поддерживайте прохладную температуру дома. Не открывайте окна с утра.

Старайтесь не находиться на жаре и отложите физические нагрузки на вечер. Не оставляйте в машине детей и животных, придерживайтесь тени.

Пейте много жидкости и почаще принимайте прохладный душ.

Одевайтесь по погоде, чтобы не перегреться. И не забудьте про головной убор и очки.

Если вы увидели, что на улице кому-то стало плохо – не проходите мимо, обязательно помогите человеку, отведите его в тень и по необходимости вызовите «скорую».