18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +27
$ 62.26р
72.80р
02:49 17.07.2018
Расширенный поиск

Общество
17.07.2018 01:11
Печать

Глава Amazon стал богатейшим человеком планеты в истории по версии Bloomberg

Состояние основателя и главы компании Amazon Джеффа Безоса превысило $150 млрд. С учётом изменения курса валюты Безос признан самым богатым человеком планеты с 1982 года, когда был опубликован первый рейтинг миллиардеров Forbes. Об этом 16 июля пишет РБК со ссылкой на  Bloomberg.

В 1999 году богатейшим человеком планеты называли создателя Windows Била Гейта. Тогда его состояние оценивалось в $100 млрд. Это равно $149 млрд по текущему курсу доллара. Безос перешагнул планку и вырвал первенство в списке самых состоятельных.

Издание подчёркивает, что капитал Безоса больше, чем ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении вместе взятых.

Второе место в списке Bloomberg занимает Билл Гейтс с $95,5 млрд. Его активы также могли бы превысить $150 млрд, если бы Гейтс с 1996 года не передавал часть средств на благотворительность. Третьим в рейтинге указан инвестор Уоррен Баффет ($83 млрд), вновь потеснивший основателя Facebook Марка Цукерберга ($82,9 млрд).

Ранее самым богатым россиянином признали председателя правления газовой компании НОВАТЭК и крупнейшего акционера нефтехимического холдинга «Сибур» Леонида Михельсона. Михельсон за месяц потеснил прошлого рекордсмена — главу НЛМК Владимира Лисина. Капитал нового лидера оценен в 18,9 млрд долларов. При этом с начала года акционер «Сибура» смог увеличить свое состояние большей суммой, чем остальные миллиардеры. За полгода он заработал 2,23 млрд долларов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
СК «Полис Групп»
16.07.2018 18:03

Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в 47-м регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».
Магазин КЕЙ
16.07.2018 15:22

Тамагочи – КЕЙ об истории игрушки, покорившей весь мир

В 90-е года японская игрушка Тамагочи пленила чуть ли не каждого второго ребенка во всем мире. Если у вас не было тамагочи, то вы точно хотели его. В этой статье от КЕЙ вы узнаете историю знаменитой игрушки и то, что Тамагочи представляет из себя сегодня.
ГК «Эталон»
16.07.2018 12:24

В ГК «Эталон» состоялась первая сделка с использованием «Конструктора отделки»

В Группе «Эталон» состоялась первая сделка по продаже квартиры с индивидуальной отделкой, созданной с помощью нового уникального сервиса «Конструктор отделки».
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
16.07.2018 12:03

Продлите лето с «Уральскими авиалиниями» со скидкой до 30%

С 16 по 29 июля 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит ежегодную распродажу «Лето в разгаре».
Фото предоставлено компанией «Аэрофлот»
16.07.2018 10:34

Dream Aero запускает авиатренажер Airbus A320 в Санкт-Петербурге

12 июля 2018 года в торгово-развлекательном центре «Охта Молл» прошло открытие нового авиасимулятора Airbus A320 Full Flight Simulator компании Dream Aero.
pixabay.com
16.07.2018 10:00

Главные вопросы о 54-ФЗ и ОФД: как не ошибиться и получить бонусы

Бизнес продолжает переход на онлайн-кассы и пытается разобраться в вопросах, связанных со штрафами за нарушения в сфере касс и работы с ОФД. На популярные вопросы отвечает представитель компании ОФД
Setl City
13.07.2018 17:47

В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины

В сданном корпусе ЖК «Солнечный город», который компания Setl City построила на пр. Ветеранов, 171, к. 5, открылось кафе. На первом этаже этого же дома завершаются отделочные работы в продуктовом магазине.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.07.2018 17:26

За 1 полугодие 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 2.4 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
ГК «КВС»
13.07.2018 15:36

Клиентам компании «КВС» скидка 20% на занятия верховой ездой

У компании «КВС» появился новый партнер – конно-спортивный клуб «Исток», который расположен в поселке Янино-1 Ленинградской области.
ПАО «Группа ЛСР»
13.07.2018 13:08

В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

В жилом комплексе бизнес-класса «Три ветра», построенном «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, окончено благоустройство береговой линии Финского залива.
Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть».
13.07.2018 13:06

Петербуржец выиграл билеты на чемпионат мира по футболу

Петербургский болельщик «Зенита» Олег Измалков выиграл два билета на чемпионат, заправив машину по пути на дачу.
«Главстрой-СПб»
13.07.2018 11:41

«Главстрой-СПб» увеличил продажи на 38% в первом полугодии 2018 года

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги деятельности за первые 6 месяцев текущего года и провела комплексный анализ рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга