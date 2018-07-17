Глава Amazon стал богатейшим человеком планеты в истории по версии Bloomberg

Состояние основателя и главы компании Amazon Джеффа Безоса превысило $150 млрд. С учётом изменения курса валюты Безос признан самым богатым человеком планеты с 1982 года, когда был опубликован первый рейтинг миллиардеров Forbes. Об этом 16 июля пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

В 1999 году богатейшим человеком планеты называли создателя Windows Била Гейта. Тогда его состояние оценивалось в $100 млрд. Это равно $149 млрд по текущему курсу доллара. Безос перешагнул планку и вырвал первенство в списке самых состоятельных.

Издание подчёркивает, что капитал Безоса больше, чем ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении вместе взятых.

Второе место в списке Bloomberg занимает Билл Гейтс с $95,5 млрд. Его активы также могли бы превысить $150 млрд, если бы Гейтс с 1996 года не передавал часть средств на благотворительность. Третьим в рейтинге указан инвестор Уоррен Баффет ($83 млрд), вновь потеснивший основателя Facebook Марка Цукерберга ($82,9 млрд).

Ранее самым богатым россиянином признали председателя правления газовой компании НОВАТЭК и крупнейшего акционера нефтехимического холдинга «Сибур» Леонида Михельсона. Михельсон за месяц потеснил прошлого рекордсмена — главу НЛМК Владимира Лисина. Капитал нового лидера оценен в 18,9 млрд долларов. При этом с начала года акционер «Сибура» смог увеличить свое состояние большей суммой, чем остальные миллиардеры. За полгода он заработал 2,23 млрд долларов.