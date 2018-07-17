Трамп после встречи с Путиным: Я доверяю своей разведке, но нельзя сосредотачиваться только на прошлом
Президент США после встречи с Владимиром Путиным написал двусмысленное сообщение в своем Twitter. Судя по всему, писал Дональд Трамп заметку в самолете по дороге в Америку из Финляндии.
«Как я говорил сегодня и много раз ранее: «Я полностью доверяю моей разведке». Однако я понимаю, что для того, чтобы построить светлое будущее, мы не можем сосредотачиваться только на прошлом. Как две самые мощные ядерные державы мира, мы должны двигаться дальше!», – заявил Трамп.
As I said today and many times before, «I have GREAT confidence in MY intelligence people.» However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.
Возможно, таким завуалированным образом американский президент прокомментировал новость о задержании в Вашингтоне россиянки Марии Бутовой, которую обвиняют в работе на правительство России в качестве незарегистрированного агента. Об этом инциденте широкой публике стало известно спустя буквально несколько часов после окончания саммита Путин — Трамп.
Также высказывание может относиться к делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США — недавно были предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ в рамках этого расследования.
Справка:
Напомним, 13 июля было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.
Смысл киберопераций ГРУ, по версии Минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.
Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов грушники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.
По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.
Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.