Трамп после встречи с Путиным: Я доверяю своей разведке, но нельзя сосредотачиваться только на прошлом

Президент США после встречи с Владимиром Путиным написал двусмысленное сообщение в своем Twitter. Судя по всему, писал Дональд Трамп заметку в самолете по дороге в Америку из Финляндии.

«Как я говорил сегодня и много раз ранее: «Я полностью доверяю моей разведке». Однако я понимаю, что для того, чтобы построить светлое будущее, мы не можем сосредотачиваться только на прошлом. Как две самые мощные ядерные державы мира, мы должны двигаться дальше!», – заявил Трамп.

As I said today and many times before, «I have GREAT confidence in MY intelligence people.» However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018