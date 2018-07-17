Трамп после встречи с Путиным: Я доверяю своей разведке, но нельзя сосредотачиваться только на прошлом

Президент США после встречи с Владимиром Путиным написал двусмысленное сообщение в своем Twitter. Судя по всему, писал Дональд Трамп заметку в самолете по дороге в Америку из Финляндии.

«Как я говорил сегодня и много раз ранее: «Я полностью доверяю моей разведке». Однако я понимаю, что для того, чтобы построить светлое будущее, мы не можем сосредотачиваться только на прошлом. Как две самые мощные ядерные державы мира, мы должны двигаться дальше!», – заявил Трамп.

As I said today and many times before, «I have GREAT confidence in MY intelligence people.» However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Возможно, таким завуалированным образом американский президент прокомментировал новость о задержании в Вашингтоне россиянки Марии Бутовой, которую обвиняют в работе на правительство России в качестве незарегистрированного агента. Об этом инциденте широкой публике стало известно спустя буквально несколько часов после окончания саммита Путин — Трамп.

Также высказывание может относиться к делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США — недавно были предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ в рамках этого расследования.