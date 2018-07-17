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Технологии
17.07.2018 00:53
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Rolls Royce обещает в 2020 году запустить производство летающих такси

Британский автоконцерн Rolls Royce заявил, что готов уже в 2020 году начать серийное производство летающих такси. Концепт представили на авиасалоне «Фарнборо-2018», говорится в сообщении компании, опубликованном 16 июля. 

Такси сможет вмещать до 5 человек, рабочее название проекта — EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing — буквальный перевод: «Электрический вертикальный подъем и приземление»). Как и следует из названия, такси будет взлетать и садиться вертикально. Скорость полета составит до 402 км/ч, дальность — до 800 км. На устройство установят шесть электродвигателей, их запитает генератор мощностью 500 кВт.

www.rolls-royce.com

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В Rolls Royce рассчитывают, что в будущем EVTOL будут использовать как личный или общественный транспорт. 

«Rolls-Royce имеет большой опыт в качестве пионеров в авиации. От разработки первых турбовинтовых и реактивных двигателей до создания самых эффективных в мире крупных гражданских авиадвигателей и вертикальных взлетно-посадочных решений. У нас очень сильная "родословная". По мере того, как зарождается третье поколение авиации, пришло время снова стать пионерами», – заявил глава департамента электротехники компании Роб Уотсон.

Напомним, недавно в США представили «летающий автомобиль» BlackFly –  он предназначен всего для одного человека, зато существует уже не только в виде концепции — опытный образец уже летает.

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