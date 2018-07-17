Пожарные не дали огню добраться до Шалаша Ленина

Пожар на территории лесопарка в Курортном районе Петербурга ликвидировали вечером 16 июля. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского МЧС.

К борьбе с огнём привлекли два вертолёта Ка-32 и Ми-8. Тушение осложнялось тем, что возгорание произошло в двух километрах от дороги внутри лесного массива. Единственный источник воды поблизости — Сестрорецкий разлив.

Пожар локализовали к 22.30, а к одиннадцати вечера открытое горение ликвидировали.

Сигнал о возгорании в районе дороги к Шалашу Ленина поступил в МЧС в 17:15. На территории лесопарка тлела лесная подстилка на площади 0,3 га. Спасатели заверили, что музейному комплексу в Сестрорецке ничего не угрожает.