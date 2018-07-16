Из-за задержки рейса петербуржцы остались на лишние десять часов в Екатеринбурге

Возвращение петербуржцев с Урала застопорилось в аэропорту Екатеринбурга. Рейс «Уральских авиалиний» задерживается на десять часов. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели 16 июля.

Самолёт следовал по маршруту Владивосток — Иркутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург. Расписание вылетов дало сбой в столице Урала. Согласно данным он-лайн табло на сайте «Уральских авиалиний», отправление самолёта из Екатеринбурга перенесли с 17.10 на 3.30 по московскому времени. В Пулково рейс ждут в 6.30.

По словам пассажиров, горячая линия авиакомпании не отвечает, не удалось на неё дозвониться и «Фонтанке». В службе поддержки клиентов аэропорта Кольцово сообщили, что перевозчик указал причиной задержки «подготовку рейса».