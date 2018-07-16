Адвокат задержанной в США россиянки: Бутина просто хотела устроить «дружеский ужин», а ее обвиняют в заговоре

Адвокат Роберт Дрискол, который защищает интересы задержанной в США Марии Бутиной, заявил, что обвинения против нее раздуты. Об этом 16 июля пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

«Суть обвинений в обвинительном заключении раздута. Они представлены как некий сговор с целью нарушить закон о регистрации иностранных агентов, а в действительности описан «сговор» с целью устроить дружеский ужин в ресторане «Бистро Бис» с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран — это вряд ли что-то шокирующее для российской студентки, изучающей международные отношения и живущей в Вашингтоне», — говорится в заявлении адвоката.

Дрискол подчеркнул, что, по его мнению, американский Минюст злоупотребляет законом об иностранных агентах.

«Попросту нет никаких свидетельств того, что Бутина предпринимала попытки оказать влияние или подорвать какую-то определенную политику США или американское законодательство, она лишь пыталась продвигать улучшение отношений между двумя странами», – уточнил адвокат.

Напомним, ранее стало известно, что в Вашингтоне задержана Мария Бутина, которую обвиняют в работе на правительство России в качестве незарегистрированного агента. Ее связывают с бывшим сенатором, зампредом Центробанка Александром Торшиным. Связывала их в первую очередь любовь к оружию — оба выступали за его легализацию и сотрудничали в Америке с NRA (Национальная стрелковая ассоциация США). В Facebook Бутиной легко найти их совместные с Торшиным фотографии, причем сделанные в Вашингтоне. Вместе они также принимали участие в молитвенном завтраке Дональда Трампа.