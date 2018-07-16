В Совете Федерации назвали задержание в США россиянки реакцией «американских ястребов-силовиков на результаты саммита»

Россия будет защищать Марию Бутину, которую задержали в США по подозрению в работе на российское правительство. Как пишет «Газета.ру», об этом 16 июля заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он уточнил, что Вашингтон должен уведомить Москву о задержании гражданки России, но пока этого, по данным Косачева, не произошло. Сенатор поделился и своими размышлениями по поводу того, что задержание могло стать реакцией на встречу Путина и Трампа в Хельсинки.

«Это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита», — заявил Косачев.

Отметим, сообщение американского Минюста и правда было опубликовано сегодня, однако в нем утверждается, что само задержание произошло еще накануне, 15 июля. В министерстве юстиции США утверждают, что Бутина вела деятельность в интересах российского правительства и помогала находящемуся под санкциями бывшему сенатору, зампреду Центробанка Александру Торшину.