«Милиционер вступает в игру». Всем участникам акции во время финала ЧМ назначили максимальное наказание

Четверых активистов Pussy Riot приговорили к 15 суткам ареста за акцию «Милиционер вступает в игру» во время финального матча чемпионата мира по футболу. Соответствующее решение Хамовнический суд Москвы вынес вечером 16 июля, сообщает «Медиазона».

По данным издания, Ольге Курачевой, Ольге Пахтусовой, Веронике Никульшиной и Петру Верзилову также на три года запретили посещать спортивные мероприятия.

15 суток ареста Оле Курачевой pic.twitter.com/nIfeuadLmj — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 16 июля 2018 г.

Накануне во время матча Франция – Хорватия в столичных «Лужниках» на поле выбежали участники группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму. Свой жест активисты назвали «Милиционер вступает в игру». С поля трёх девушек и молодого человека буквально унесли.

Акцию полицейские расценили по статьям Кодекса административных правонарушений России 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») и 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).

Всего во время завершающей игры футбольного мирового первенства столичная полиция задержала 33 человека.