После отмены аукциона и новых торгов металлодетекторы для «Невской ратуши» подешевели в три раза
В Петербурге определился поставщик средств безопасности для правительственного комплекса «Невская ратуша». Столичная «Служба-7» за 11,8 млн рублей обеспечит чиновников металлодетекторами, рентгенотелевизионными установками и досмотровыми зеркалами с подсветкой. Первый конкурс на такой же «ассортимент» стоил более чем в три раза дороже.
Обеспечить средствами безопасности «Невскую ратушу» подрядчик должен к середине октября. Начальная цена закупки составляла 21,3 млн рублей. Победитель предложил на 44,2% меньше.
В начале мая дирекция по управлению объектами административного назначения Смольного объявляла аналогичный аукцион, но на сумму 37,4 млн рублей. В списке средств безопасности значились те же 8 металлодетекторов и по 6 интроскопов и досмотровых зеркал с подсветкой. Аукцион признали несостоявшимся. Тогда «Служба-7» была единственным участником.
В ответ на запрос в дирекции «Фонтанке» сообщили, что первоначальный аукцион был отменён из-за того, что в технические требования к оборудованию необходимо было внести изменения. После этого максимальная цена контракта упала почти вдвое, а итоговые траты Смольного и вовсе снизились в три раза.
Справка:
Корпус «Невской ратуши» на Новгородской улице, куда перебираются городские комитеты, начали строить еще в середине 2000-х годов. Ратуша обошлась в 20 млрд рублей и насчитывает 12 этажей, 960 офисов, 2600 рабочих мест.
Комитеты Смольного начали переезжать в «Невскую ратушу» в мае. Сначала — уже упомянутая дирекция по управлению объектами административного назначения. Затем к ним присоединилось ГКУ «Управление информационных технологий и связи» и ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», и комитеты: имущественных отношений, по инвестициям, по промышленной политике и инновациям.
В июне «Фонтанка» сообщала о плохой связи, с которой столкнулись первые обитатели «Невской ратуши». Тогда в МТС сообщили, что «по мере заселения комитетов и управлений, в ближайшие месяцы в отдельных помещениях будут проводиться технические работы, чтобы обеспечить качество связи на высоком уровне».