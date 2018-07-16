После отмены аукциона и новых торгов металлодетекторы для «Невской ратуши» подешевели в три раза

В Петербурге определился поставщик средств безопасности для правительственного комплекса «Невская ратуша». Столичная «Служба-7» за 11,8 млн рублей обеспечит чиновников металлодетекторами, рентгенотелевизионными установками и досмотровыми зеркалами с подсветкой. Первый конкурс на такой же «ассортимент» стоил более чем в три раза дороже.

Обеспечить средствами безопасности «Невскую ратушу» подрядчик должен к середине октября. Начальная цена закупки составляла 21,3 млн рублей. Победитель предложил на 44,2% меньше.

В начале мая дирекция по управлению объектами административного назначения Смольного объявляла аналогичный аукцион, но на сумму 37,4 млн рублей. В списке средств безопасности значились те же 8 металлодетекторов и по 6 интроскопов и досмотровых зеркал с подсветкой. Аукцион признали несостоявшимся. Тогда «Служба-7» была единственным участником.

В ответ на запрос в дирекции «Фонтанке» сообщили, что первоначальный аукцион был отменён из-за того, что в технические требования к оборудованию необходимо было внести изменения. После этого максимальная цена контракта упала почти вдвое, а итоговые траты Смольного и вовсе снизились в три раза.