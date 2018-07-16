В день встречи Трампа и Путина в США задержали россиянку по подозрению в работе агентом правительства России

В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина по подозрению в работе незарегистрированным агентом российского правительства. Об этом 16 июля сообщили в Минюсте США.

Сообщение на официальном сайте американского министерства юстиции появилось примерно в то же время, когда президенты США и России давали совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. По предварительной информации, Бутину обвиняют в работе на российского чиновника, который находится под санкциями. В обвинительном заключении используется формулировка «деятельность в качестве незарегистрированного агента российского правительства». Бутиной грозит до 5 лет лишения свободы.

«Мария Бутина, 29 лет, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, округ Колумбия, была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне и впервые предстала сегодня во второй половине дня перед судьей Деборой Робинсой в окружном суде округа Колумбия. Ее оставили под стражей до слушаний 18 июля 2018 года», — говорится в сообщении Минюста США.

В обвинительном заключении утверждается, что с 2015 по 2017 годы Бутина работала «по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента РФ и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке РФ». Имя чиновника не называется, однако ранее в СМИ появлялась информация, что Бутина являлась помощницей сенатора Александра Торшина, который позже стал зампредом Центробанка (до сих пор работает на этой должности).

Мария Бутина — выпускница факультета политологии Алтайского госуниверситета. По информации в СМИ, она принимала участие в предвыборной кампании Дональда Трампа. Также она создала совместный бизнес с Полом Эриксоном, известным активистом Республиканской партии.