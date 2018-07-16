Исчезновение волка Забиваки в Солнечном стало уголовным делом. Полицейские просят помощи в поиске злоумышленника

Полиция Курортного района Петербурга возбудила уголовное дело по факту пропажи фигуры волка Забиваки в Солнечном. Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, дело возбуждено по ч.3 ст. 158 УК (кража, совершённая в крупном размере).

Ущерб оценили в 348 тысяч рублей. По информации нашего издания, кроме Забиваки на газоне Зеленогорского шоссе стояли и другие фигуры. Но их решили убрать, чтобы не раззадоривать аппетит предполагаемого похитителя.

Сейчас полицейские просматривают записи видеорегистраторов общественного транспорта, и надеются на помощь «Фонтанки» в поиске очевидцев.

Символ чемпионата мира по футболу появился на разделительном газоне Зеленогорского шоссе в поселке Солнечное в начале июня и исчез, не дожидаясь финального свистка последней игры мундиаля, в период с 13 по 15 июля.

Полиция просит автолюбителей, которые могли быть свидетелями пропажи волка, звонить по телефону 437-02-02.