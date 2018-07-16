Трамп ответил на мяч от Путина шайбой Овечкина
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным подарил ему майку и шайбу хоккеиста Александра Овечкина, который выступает за клуб НХЛ Washington Capitals, выигравший в этом сезоне Кубок Стэнли.
Как пишет РБК, об этом 16 июля после окончания переговоров рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Напомним, Путин во время пресс-конференции вручил Трампу мяч чемпионата мира по футболу, который 15 июля завершился в России. Подарок он преподнес как ответ на вопрос — на чьей стороне сейчас мяч в Сирии. Трамп пообещал передать мяч своему сыну Бэррону.
Справка:
Напомним, 16 июля в президентском дворце в Хельсинки прошли первые двусторонние переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча продолжалась около 4 часов. В ее рамках президенты затронули темы восстановления отношений между двумя странами, а также спорные вопросы, вроде транзита газа через Украину, Сирии и Крыма. Одной из тем встречи также стали выборы в США, на которые якобы оказала влияние Россия. Владимир Путин опроверг все обвинения. Президент России также предложил, чтобы спецслужбы двух стран сотрудничали на постоянной основе для борьбы с вызовами мировой безопасности.