Дело Лифшица закрыто: семь месяцев изолятора за семь ударов киянкой

Уголовное дело о похищении бизнесмена Сергея Лифшица обернулось приговором условным наказанием за самоуправство. И защита, и обвинение остались довольны.

Коллаж/pixabay.com/Meelimello/Metoc

Дело коммерсанта Сергея Лифшица, находящегося в длительном бизнес-конфликте с хозяином «Парнаса-М» Сергеем Удачиным, получило логическое завершение. Один из нападавших, Александр Еремин, признан виновным в самоуправстве и с условным сроком отправлен на свободу. Второй предполагаемый участник событий, Николай Кулаков, благополучен под федеральным розыском, появляясь в социальных сетях. Заказчика похищения, судя по приговору, просто-напросто не было.

Начиналось громко в декабре 2015 года. Рабочим утром, прямо с парковки бизнес-центра «Акватория» на Выборгской набережной двое в камуфляже встретили выходящего из своего «Мерседеса» Сергея Лифшица, затолкали в неприметный «Фольксваген» и увезли в неизвестном направлении. Через сутки похищенный Лифшиц вышел из лесов Приозерского района и рассказал, как его похитили, связали, день и ночь возили по областным дорогам, склоняя подписать некие бумаги о передаче собственности, но, не добившись желаемого, выпустили. Разбитая голова и раны на руках рассказу о связывании и пяти-семи ударах киянкой по голове соответствовали.

Закономерно, что внимание оперативников в первые же часы инцидента было направлено в сторону Сергея Удачина, генерального директора и владельца «Парнас-М». Отношения между бывшими партнерами Удачиным и Лифшицем в тот период расстроились окончательно, а споры о правах на ряд объектов коммерческой недвижимости уже рассматривались в арбитражном суде (заметим, эти споры продолжаются и по сей день). Однако, насколько известно «Фонтанке», процессуально интерес правоохранителей оформлен не был и дальше разговоров дело не пошло. А уже через сутки Лифшиц объявился живой и почти здоровый, что сразу снизило накал страстей.

Следующая сцена сериала вышла через четыре месяца, в марте 2016 года, когда двое предполагаемых похитителей, ребята из Тамбова Николай Кулаков и Александр Еремин встретились с журналистом «Фонтанки» в кабинете Сергея Удачина на «Парнасе». Их рассказ разворачивал историю на сто восемьдесят градусов. Якобы не было никакого похищения, была шутка. Если угодно – импровизация похищения, заказанная самим Сергеем Лифшицем с целями, тамбовским парням непонятным, за двести тысяч рублей. После того, как Лифшиц пошел в полицию с заявлением, Кулаков и Еремин удивились и, подумав, вроде бы решили идти сдаваться и объясняться. Но не пошли. Еремин был задержан в декабре 2017 года. Кулаков до сих пор в розыске.

На допросах в следственном отделе СК по Приморскому району Еремин пробовал придерживаться версии о «шутке», но недолго. Возможно, повлияли результаты проверки на полиграфе, которую успешно прошел Лифшиц (правильно это называется «психофизиологическое экспертное исследование»). Согласно заключению специалиста, всё, что Лифшиц ранее рассказывал о похищении, – правда.

Еремин от подобной проверки отказался. К маю 2018 года он безо всякого полиграфа признал, что ничего ему Лифшиц не заказывал, и, вообще, он увидел его первый раз в день нападения. Мотив оказался несколько наивным: якобы Еремин доверился своему земляку и товарищу Николаю Кулакову, который предложил похитить Лифшица, чтобы заставить того подписать некие бумаги, «возвращающие» какую-то собственность (какую, Еремин не знает), кому-то из руководителей «Парнаса» (кому, Еремин не знает), за что им, Кулакову и Еремину, могут заплатить денег (сколько, Еремин не знает). Ну а когда Лифшиц что-либо подписывать отказался, его пришлось отпустить.

Обвинение с суровой второй части 126 статьи УК (до 12 лет лишения свободы) было переквалифицировано на покушение на самоуправство, часть вторую статьи 330, – «самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред», с применением насилия (помним про киянку) – до пяти лет лишения свободы. С учетом нормы о наказании за покушение – до трех четвертей этого срока.

Защита Еремина ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, обвинение и потерпевший не возражали. Судья Дмитрий Хамадиев рассмотрел дело, как предписано законом – не исследуя и не оценивая доказательства, собранные обвинением.

В судебном заседании наблюдалось непривычное единение участников процесса. Возражение государственного обвинителя и представителя потерпевшего последовало лишь, когда адвокат Кристина Тюльпанова ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием подзащитного. Судья Хамадиев счел, что полное признание вины и деятельное раскаяние не тождественны, и в ходатайстве отказал, чему никто из участников процесса не удивился.

Сам процесс свелся (как и требует УПК) к изучению личности подсудимого. Выяснилось, что судимости Еремин не имеет, а трое несовершеннолетних детей у него есть, участковым в городе Тамбове характеризуется положительно, а в соответствии с характеристикой с основного места работы «координатором маршрута» (тоже в Тамбове) является примером: «Добросовестный, исполнительный, ответственный … нацеленный на результат … отличается стремлением к профессиональному росту … готов к работе в любых условиях».

Подсудимый заверил суд, что он оступился один раз, принес извинения потерпевшему, его родственникам и всему обществу, заверив, что никогда больше не совершит преступления: «Я никогда больше так не поступлю. Поверьте. я не аморальный человек».

Государственное обвинение попросило назначить наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, но условно. Адвокат Тюльпанова предложила реальный срок размером в 10 месяцев и 12 дней – что при зачете отбытого в СИЗО в полуторном размере как раз позволило бы считать наказание уже исполненным. Представляющий интересы потерпевшего Лифшица адвокат Юрий Фадеичев от имени своего доверителя оставил вопрос о наказании на усмотрение суда.

Суд определил 1 год лишения свободы, с отсрочкой исполнения наказания на два года. Все стороны процесса, видимо, остались удовлетворены. Освобожденный в зале суда Александр Еремин, тем не менее, был уведен полицейскими в конвойное помещение для выполнения неких формальностей, и его выслушать не удалось.

Итого: в соответствии с приговором, который, скорее всего, не будет обжалован и вступит в законную силу, Александр Еремин по наущению своего знакомого Кулакова, рассчитывая на непонятно какое вознаграждение, ранее не обещанное от каких-то неизвестных ему и «не установленных следствием лиц», бил человека киянкой по голове, связывал и требовал что-то подписать, сам не зная что. Но раскаялся и получил наказание по заслугам – семь месяцев изолятора.

Николай Кулаков до сих пор находится в розыске (что не мешает ему вести свои странички в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»