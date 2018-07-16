Дональд Трамп попрощался с Хельсинки через Twitter

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из Хельсинки, американский президент не стал оставаться в Финляндии после переговоров с Путиным. В своем твиттере он написал «Спасибо, Хельсинки» и выложил видео о пребывании в финской столице. Борт номер один направился в Вашингтон.

Напомним, что Дональд Трамп прибыл в Хельсинки вечером 15 июля, накануне встречи с президентом России. В Суоми американский президент направился из Шотландии, так как до этого проводил переговоры с властями Великобритании. Владимир Путин прилетел в Хельсинки 16 июля. Президенты провели многочасовые переговоры, в рамках которых затронули темы восстановления отношений между двумя странами, а также спорные вопросы, вроде транзита газа через Украину, Сирии и Крыма. Одной из тем встречи также стали выборы в США, на которые якобы оказала влияние Россия. Владимир Путин опроверг все обвинения. Президент России также предложил, чтобы спецслужбы двух стран сотрудничали на постоянной основе для борьбы с вызовами мировой безопасности.