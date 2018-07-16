FIFA: Денис Черышев стал открытием ЧМ-2018

FIFA 16 июля назвала пятерых игроков, которые стали открытиями чемпионата мира в России. Единственный россиянин — Денис Черышев, представителей чемпионов мира в этом списке нет.

Полузащитник сборной России Черышев забил 4 мяча и стал одним из лучших бомбардиров турнира, уступив только англичанину Харри Кейну.

«Выступление Черышева на чемпионате мира могло стать более ярким только в одном случае — если бы он вышел на поле в финальном матче, через 31 день после того, как он роскошно сыграл в матче открытия. После разрыва с «Реалом» и тяжелого периода травм пришел черед Черышева сиять. Его гол в ворота Хорватии в четвертьфинале только подтверждает это», — говорится в сообщении на сайте FIFA.

Напомним, Денис Черышев вышел на замену в первом тайме матча против Саудовской Аравии после того, как травму получил Алан Дзагоев. И сразу сделал дубль, став лучшим игроком матча. В игре против Египта Черышев также забил, также он открыл счет в четвертьфинале против Хорватии.

Отметим, помимо российского футболиста, открытиями чемпионата в FIFA назвали англичанина Кирана Триппьера, японца Такаши Инуи, датчанина Каспера Шмейхеля и колумбийца Йерри Мина.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победила Франция, выиграв в финальном матче у Хорватии со счетом 4:2.