Финский премьер рассказал, кто оплатил саммит Путина и Трампа

Расходы на проведение саммита Дональда Трампа и Владимира Путина взяло на себя правительство Финляндии, заявил премьер-министр Суоми Юха Сипиля. Об этом сообщает Yle со ссылкой на STT.

По его оценкам, в целом речь идёт о «дешёвом экспорте образа Финляндии», однако окончательную сумму премьер не назвал.

Также Сипиля отметил, что оба президента остались довольны двусторонними переговорами и организацией саммита. По данным STT, удавшейся встречу считают и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.

Власти Финляндии заявляли ранее, что будут продвигать имидж страны и столицы как направления для туризма и международных конгрессов. Поэтому журналистов активно знакомили с финской культурой и главными преимуществами Финляндии.

«В своих репортажах они расскажут о Хельсинки, и кто-то, возможно, решит провести здесь выходные, отпуск или инвестировать в Хельсинки», – рассказал ранее «Фонтанке» мэр финской столицы Ян Вапаавуори.