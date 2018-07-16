Финский премьер рассказал, кто оплатил саммит Путина и Трампа
Расходы на проведение саммита Дональда Трампа и Владимира Путина взяло на себя правительство Финляндии, заявил премьер-министр Суоми Юха Сипиля. Об этом сообщает Yle со ссылкой на STT.
По его оценкам, в целом речь идёт о «дешёвом экспорте образа Финляндии», однако окончательную сумму премьер не назвал.
Также Сипиля отметил, что оба президента остались довольны двусторонними переговорами и организацией саммита. По данным STT, удавшейся встречу считают и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.
Власти Финляндии заявляли ранее, что будут продвигать имидж страны и столицы как направления для туризма и международных конгрессов. Поэтому журналистов активно знакомили с финской культурой и главными преимуществами Финляндии.
«В своих репортажах они расскажут о Хельсинки, и кто-то, возможно, решит провести здесь выходные, отпуск или инвестировать в Хельсинки», – рассказал ранее «Фонтанке» мэр финской столицы Ян Вапаавуори.
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