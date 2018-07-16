В США обвиняют Трампа в предательстве и требуют проверить подаренный Путиным мяч на «жучки»

Политики в США резко отреагировали на итоги встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая 16 июля прошла в Хельсинки.

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил американского президета в предательстве. Об этом он написал в своем Twitter.

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане у Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?» — заявил Бреннан.

И экс-директор ЦРУ далеко не единственный, кто так оценил переговоры американского и российского президентов. Так, сенатор Линдси Грэм написал, что он бы проверил подаренный Путиным футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств. Сам Грэм никогда бы не допустил, чтобы мяч попал в Белый дом.

Напомним, в финале пресс-конференции двух президентов Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч чемпионата мира. Тот пообещал передать подарок своему сыну Бэррону.