18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +27
$ 62.26р
72.80р
00:06 17.07.2018
Расширенный поиск

Общество
16.07.2018 21:19
Печать

В США обвиняют Трампа в предательстве и требуют проверить подаренный Путиным мяч на «жучки»

Политики в США резко отреагировали на итоги встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая 16 июля прошла в Хельсинки.

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил американского президета в предательстве. Об этом он написал в своем Twitter. 

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане у Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?» — заявил Бреннан.

И экс-директор ЦРУ далеко не единственный, кто так оценил переговоры американского и российского президентов. Так, сенатор Линдси Грэм написал, что он бы проверил подаренный Путиным футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств. Сам Грэм никогда бы не допустил, чтобы мяч попал в Белый дом. 

Напомним, в финале пресс-конференции двух президентов Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч чемпионата мира. Тот пообещал передать подарок своему сыну Бэррону.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
СК «Полис Групп»
16.07.2018 18:03

Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в 47-м регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».
Магазин КЕЙ
16.07.2018 15:22

Тамагочи – КЕЙ об истории игрушки, покорившей весь мир

В 90-е года японская игрушка Тамагочи пленила чуть ли не каждого второго ребенка во всем мире. Если у вас не было тамагочи, то вы точно хотели его. В этой статье от КЕЙ вы узнаете историю знаменитой игрушки и то, что Тамагочи представляет из себя сегодня.
ГК «Эталон»
16.07.2018 12:24

В ГК «Эталон» состоялась первая сделка с использованием «Конструктора отделки»

В Группе «Эталон» состоялась первая сделка по продаже квартиры с индивидуальной отделкой, созданной с помощью нового уникального сервиса «Конструктор отделки».
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
16.07.2018 12:03

Продлите лето с «Уральскими авиалиниями» со скидкой до 30%

С 16 по 29 июля 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит ежегодную распродажу «Лето в разгаре».
Фото предоставлено компанией «Аэрофлот»
16.07.2018 10:34

Dream Aero запускает авиатренажер Airbus A320 в Санкт-Петербурге

12 июля 2018 года в торгово-развлекательном центре «Охта Молл» прошло открытие нового авиасимулятора Airbus A320 Full Flight Simulator компании Dream Aero.
pixabay.com
16.07.2018 10:00

Главные вопросы о 54-ФЗ и ОФД: как не ошибиться и получить бонусы

Бизнес продолжает переход на онлайн-кассы и пытается разобраться в вопросах, связанных со штрафами за нарушения в сфере касс и работы с ОФД. На популярные вопросы отвечает представитель компании ОФД
Setl City
13.07.2018 17:47

В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины

В сданном корпусе ЖК «Солнечный город», который компания Setl City построила на пр. Ветеранов, 171, к. 5, открылось кафе. На первом этаже этого же дома завершаются отделочные работы в продуктовом магазине.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.07.2018 17:26

За 1 полугодие 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 2.4 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
ГК «КВС»
13.07.2018 15:36

Клиентам компании «КВС» скидка 20% на занятия верховой ездой

У компании «КВС» появился новый партнер – конно-спортивный клуб «Исток», который расположен в поселке Янино-1 Ленинградской области.
ПАО «Группа ЛСР»
13.07.2018 13:08

В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

В жилом комплексе бизнес-класса «Три ветра», построенном «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, окончено благоустройство береговой линии Финского залива.
Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть».
13.07.2018 13:06

Петербуржец выиграл билеты на чемпионат мира по футболу

Петербургский болельщик «Зенита» Олег Измалков выиграл два билета на чемпионат, заправив машину по пути на дачу.
«Главстрой-СПб»
13.07.2018 11:41

«Главстрой-СПб» увеличил продажи на 38% в первом полугодии 2018 года

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги деятельности за первые 6 месяцев текущего года и провела комплексный анализ рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга