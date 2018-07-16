Вертолёты МЧС тушат лесной пожар под Сестрорецком

Дымка заволокла часть Курортного района Петербурга вечером 16 июля. Покой местных жителей нарушили появившиеся в небе вертолёты МЧС. По словам очевидцев, недалеко от Шалаша Ленина горит лес.

«Над озером Разлив уже около получаса летают пожарные вертолеты. Набирают воду в озере и летят в сторону города. А потом возвращаются и все по кругу», — рассказал читатель «Фонтанки» Артём.

В пресс-службе МЧС Петербурга нашему изданию сообщили, что тлеет лесная подстилка в Курортном районе на площади в три тысячи квадратных метров. Возгорание произошло на удалённом расстоянии от Шалаша Ленина, музейному комплексу ничего не угрожает.

В тушении огня задействована авиация. Сейчас спасатели осуществляют проливку зоны возгорания.