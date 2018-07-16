Потоп на Бабушкина остановили. Ремонтировать дырявую трубу будут до ночи

Специалисты остановили вытекание воды из прохудившейся трубы у станции метро «Ломоносовская». Течь локализовали в восемь вечера 16 июля. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Водоканала.

По информации предприятия, у 42-го дома на улице Бабушкина продырявилась труба диаметром 150 мм. Коммунальная авария не повлияла на водоснабжение в соседних домах. Латать сеть будут до ночи. На время работ для транспорта сохранится «незначительное» ограничение движения.

Потоп у «Ломоносовской» горожане заметили около 18.30. Образовавшаяся лужа в час пик перекрыла проезд по улице Бабушкина.