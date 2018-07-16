Ниинистё на переговорах с Трампом и Путиным заступился за всю Европу

Владимир Путин после саммита с Дональдом Трампом провёл переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как рассказал Ниинистё журналистам, он попытался убедить как Путина, так и Трампа (с ним он говорил утром) в важности сокращения выбросов чёрного углерода для сохранения Арктики, и в том, что регион требует ответов на новые вопросы. Отметим, что в Европе накануне саммита высказывались опасения, что президенты России и США будут делить сферы влияния и могут принять решения, ущемляющие интересы членов Евросоюза. Ниинистё утверждает, что заступился за всех европейцев перед главами сверхдержав.

«По крайней мере, я не заметил, что президенты вели дискуссии на эти темы. Но я чётко представил проблемы и заботы Европы», – пояснил глава Финляндии на пресс-конференции 16 июля.

Финского президента озаботили слова Трампа о том, что сейчас отношения США и России хуже, чем во времена холодной войны.

«Я думаю, главное послание в том, что два лидера готовы обсуждать несколько трудных тем. Я считаю это позитивным, – сказал Ниинистё. – Прежде всего, нужен диалог, и я надеюсь, что он продолжится».