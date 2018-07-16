За капремонт эскалатора на «Спасской» метрополитен может заплатить вдвое больше его стоимости

ГУП «Петербургский Метрополитен» разыскивает подрядчика, который проведет капитальный ремонт эскалатора на переходе между станциями «Спасская» и «Садовая». За работы предприятие готово выплатить подрядчику до 23,8 млн рублей. Информация об этом появилась 16 июля на сайте госзакупок..

Как следует из конкурсной документации, в электродвигателях эскалатора износились подшипники, ротеры, статеры и полумуфты – их необходимо заменить на новые. Также на пересадочном узле между станциями поменяют поручни. В метрополитене рассчитывают, что будущий подрядчик возьмется за дело 4 сентября и закончит работы к 26 декабря 2018 года. Результат электронного аукциона станет известен 6 августа.

В 2015 году починки потребовал эскалатор, соединяющий «Спасскую» и «Сенную». Тогда восстановление подъемника обошлось предприятию в 16,5 млн рублей. Примечательно, что в 2006 году, согласно данным сайта госзаказа, все пересадочные эскалаторы были закуплены по цене в 10 млн рублей за единицу.