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Город
16.07.2018 22:54
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Ради Кирилла и Мефодия: парк на Канонерке хотят подрезать верующие

От только что благоустроенного парка на Канонерском острове хотят отрезать шесть тысяч метров под новый храм. На публичных слушаниях протестующие чуть не дошли до драки.

Ради Кирилла и Мефодия: парк на Канонерке хотят подрезать верующие

Парк, который полгода назад закончили благоустраивать на Канонерском острове, который только что зазеленел тонкими прутиками саженцев и наполнился первыми отдыхающими, вскоре могут серьезно потеснить. 16 июля в администрации Кировского района прошли слушания, инициированные районной КЗЗ и заказчиком строительства — приходом храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. На повышенных тонах обсуждали, как же так вышло, что только что обустроенный парк, в который вложили 17 миллионов бюджетных рублей, должен больше четверти территории уступить под религиозное строительство.

Парк с двумя спортивными площадками занимает территорию в 22 гектара и тянется узкой полосой от Путиловской набережной к другому берегу острова, вдоль дома №7. Согласно сайту госзакупок, его закончили благоустраивать в январе 2018-го. Местные, впрочем, говорят, что из 53 скамеек, запланированных в закупке, поставили лишь восемь. Урн нет до сих пор, саженцы высажены тоже не все.

Месяцем раньше, в декабре, с шести гектаров южнее убрали крупную несанкционированную свалку. Жители вздохнули свободнее. Хотя в 2015 году просили разместить здесь детский сад — но его почему-то решили построить на месте снесенной старой школы, в непосредственной близости от эстакады ЗСД. Обитатели Канонерки говорят, что храм запланировали именно на том участке – подальше от шумящего ЗСД – где они хотели детский сад. Строение высотой в 36 метров должно появится в северо-западной части парка.

Ради Кирилла и Мефодия: парк на Канонерке хотят подрезать верующие

Проектировщик – архитектурная мастерская «Вега». Кроме пятиглавой церкви на 300 прихожан, на участке в 6100 метров планируется разместить часовню св. Федора Ушакова, парковку на 18 мест, звонницу и дом причта площадью 500 кв. м. Назначение последнего осталось неясным: сайт храма сообщает, что здесь будет «центр православной культуры», заказчик говорит о воскресной школе, однако на слушаниях прозвучала и третья версия – Музей истории Санкт-Петербургской епархии. Сейчас он находится на набережной Монастырки, 1 – именно по этому адресу в феврале 2017-го и был зарегистрирован приход храма Кирилла и Мефодия.

Ради Кирилла и Мефодия: парк на Канонерке хотят подрезать верующие

Заказчика представляет Николай Иванович Головкин, он же архимандрит Нектарий, бывший глава комитета защиты культуры, организованного покойным митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым). Комитет, как говорит отец Нектарий, возник как «орган противодействия развалу государственности, начавшемуся в 1990-х годах и должен был оградить русскую культуру от проникновения всяческой бесовщины». Настоятелем прихода несуществующего храма на Канонерском Нектарий был назначен в 2016 году. Но, за неимением собственного церковного здания, сейчас он служит в Александро-Невской лавре и в храме Петра и Павла в Шуваловском парке. Любит сочинять патриотические песни. «Я вообще пишущий человек, у меня связи с деятелями культуры», – подчеркивает святой отец. На вопрос о том, сколько человек в его приходе, гуманитарно мыслящий пастырь ответить не смог, заявляя, что его паства ездит к нему на службы со всего города.

Коллективное обращение в поддержку храма духовные чада отца Нектария корреспонденту «Фонтанки» не показали — на это нет благословения батюшки, объяснили они. А услышав отказ подписаться за храм, вообще попросили пересесть подальше, заявив, что «у нас тут свои». На слушания, которые начались в рабочее время, ждали немного народу, но пришло примерно 50 человек. В небольшом зальчике за 15 минут до начала уже не было свободных мест. Собрание должно было решить вопрос о предоставлении заказчику УРВИ (условно-разрешенного вида использования земельного участка), чтобы разрешить строить там церковь.

Глава районной комиссии по землепользованию Наталья Груздева терпеливо убеждала, что тревожиться нечего. Во-первых, участки с УРВИ можно застраивать только на 50%, а значит, по факту территория застройки будет меньше: документы говорят о площади в 915 кв. м (с учетом вычета 15%, необходимых под озеленение). Во-вторых, подчеркнула она, глава прихода не будет огораживать весь участок, как это нередко бывает в таких случаях. Нектарий подтвердил — перекрывать все полностью не собираются. «Только малое пятно внутри участка», – уточнил святой отец.

Однако на рисунке, который висит на сайте прихода, участок изображен огороженным. А в рабочей документации записано: «В северо-восточной части участка располагаются въездные и входные ворота, в юго-западной… хозяйственный въезд».

kirill-mefodiy.ru

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В-третьих, «бонусом» храма — взамен сжимания парка — станет, как считает Груздева, «улучшение правопорядка». Кроме того, успокаивала чиновница собравшихся, деньги на храм собираются не быстро. Сначала поставят только деревянную часовню. «Года на три», – пояснил глава прихода. «Лет на пять, по моему опыту, – авторитетно уточнила Груздева. – И благоустройство, которое сделали, оно тоже вообще-то рассчитано на пять лет. Вы успеете им насладиться».

«Как это на пять лет? – загудел зал. – А дальше что, все?» Ответа у администрации не нашлось. Предложение перенести храм южнее, на Путиловскую набережную, также было отвергнуто. Как выяснилось, у города тут имеется свободный участок, только вполовину меньше — всего три тысячи метров, а с учетом УРВИ — фактически полторы; уместить в эту площадь все необходимое у прихода никак не получится, считают в администрации. Место бывшей свалки тоже не подходит: там, согласно Генплану, территория ЗНОП. «Вообще забудьте про то, чтобы там что-то строить», – подытожила Груздева.

В президиум направилось громко зачитанное обращение с сотней подписей против строительства. «Деревца только что перезимовали — это обещает нам парк. На Канонерском живет четыре тысячи человек, люди разных вероисповеданий, кроме того, многие предпочитают намоленный храм на Гутуевском острове. Есть еще один участок, за домом 12. Там хотя бы шум ЗСД перекроет колокола, мы их не услышим. Что вы смеетесь? Неправда что ли?» – спросила подательница под аплодисменты. «Семнадцать миллионов рублей госсредств. Наших средств. Вложенных, получается, в ничью землю. Кто будет теперь возмещать потери? Кто понесет ответственность?» – спросил во всеуслышанье житель острова Николай Шкаликов.

Атмосфера в изнемогающем от жары зале накалилась. «Старшеклассники не хотят идти в армию! Патриотического воспитания никакого! Если вы думаете, что в вашем парке вам не дадут по голове, то вы глубоко ошибаетесь. А вы вообще в трусах сюда пришли! Это неуважение к руководству!» – напал на Шкаликова представитель союза ветеранских организаций «За други своя». «А вы – с бородой», – нашелся тот. В воздухе запахло дракой, а Наталье Груздевой пришлось сойти в зал, чтобы лично успокаивать спорщиков.

Последний выступающий предложил обогатить жителей Канонерского еще и скульптурой — памятниками Кириллу, Мефодию и Андрею Первозванному. Где именно их хотят разместить, он не уточнил.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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