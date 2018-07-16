На Бабушкина дырявая труба в час пик перекрыла движение транспорта

Струя воды пробила асфальт на проезжей части в Невском районе Петербурга. О потопе вечером 16 июля напротив станции метро «Ломоносовская» сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, труба дала течь у 42-го дома на улице Бабушкина. По состоянию на 19:52, специалисты предприятия выехали на место и выясняют, какая организация обслуживает прохудившуюся сеть.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в час пик понедельника движение на улице Бабушкина в районе "Ломоносовской" перекрыто в обе стороны. Затор из машин образовался на улицах Полярников и Фарфоровской.