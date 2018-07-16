18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+30°C
/ Завтра: +29
$ 62.26р
72.80р
21:38 16.07.2018
Расширенный поиск

Происшествия
16.07.2018 19:40
Печать

Бывший владелец «Черкизона» Тельман Исмаилов будет в Петербурге судиться с «Росбалтом»

Пресненский суд Москвы передал в Петербург иск Тельмана Исмаилова к агентству «Росбалт» о защите чести и достоинства. Беглый бизнесмен требует 1 млн рублей за серию публикаций о возможной причастности к серии убийств.

Как сообщили «Фонтанке» 16 июля в Пресненском суде, сегодня при рассмотрении дела вынесено определение о передаче его в Смольнинский суд Петербурга.

«Иск будет рассмотрен по месту нахождения ответчика», – уточнили в пресс-службе столичного суда.

Агентство «Росбалт» зарегистрировано в Петербурге. Тельман Исмаилов оспаривает соответствие действительности некоторых данных, указанных в серии публикаций. Они посвящены уголовному делу, по которому бывший владелец Черкизовского рынка является обвиняемым.

Иск Исмаилова к редакции СМИ, главному редактору Николаю Ульянову и автору материалов Юрию Вершову зарегистрирован 18 мая 2018 года. Предприниматель длительное время не находится в России. В октябре 2017-го Басманный суд вынес постановление о заочном аресте Исмаилова по делу о незаконном обороте оружия и убийстве двух и более лиц.

В декабре 2017 года Следственный комитет заявил, что предпринимателю предъявлено обвинение в организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Их застрелили в мае 2016-го на Новорижском шоссе. По версии следствия, Тельман Исмаилов разработал план со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми, а исполнителем якобы является Мехман Керимов.

Вагиф Исмаилов работал в Главном управлении уголовного розыска МВД, он также заочно арестован. По данным «Росбалта», он вместе с братом находится во Франции.

СКР заявлял, что подготовил и направил в Генпрокуратуру материалы для организации международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола. По состоянию на 16 июля 2018 года личная карточка предпринимателя на сайте международной полиции не появилась.

Впервые Исмаилов покинул Россию после 2009 года, когда прошла масштабная акция по зачистке Черкизовского рынка. Впоследствии вернулся и пытался наладить другой бизнес. В 2015 году признан банкротом.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
СК «Полис Групп»
16.07.2018 18:03

Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в 47-м регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».
Магазин КЕЙ
16.07.2018 15:22

Тамагочи – КЕЙ об истории игрушки, покорившей весь мир

В 90-е года японская игрушка Тамагочи пленила чуть ли не каждого второго ребенка во всем мире. Если у вас не было тамагочи, то вы точно хотели его. В этой статье от КЕЙ вы узнаете историю знаменитой игрушки и то, что Тамагочи представляет из себя сегодня.
ГК «Эталон»
16.07.2018 12:24

В ГК «Эталон» состоялась первая сделка с использованием «Конструктора отделки»

В Группе «Эталон» состоялась первая сделка по продаже квартиры с индивидуальной отделкой, созданной с помощью нового уникального сервиса «Конструктор отделки».
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
16.07.2018 12:03

Продлите лето с «Уральскими авиалиниями» со скидкой до 30%

С 16 по 29 июля 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит ежегодную распродажу «Лето в разгаре».
Фото предоставлено компанией «Аэрофлот»
16.07.2018 10:34

Dream Aero запускает авиатренажер Airbus A320 в Санкт-Петербурге

12 июля 2018 года в торгово-развлекательном центре «Охта Молл» прошло открытие нового авиасимулятора Airbus A320 Full Flight Simulator компании Dream Aero.
pixabay.com
16.07.2018 10:00

Главные вопросы о 54-ФЗ и ОФД: как не ошибиться и получить бонусы

Бизнес продолжает переход на онлайн-кассы и пытается разобраться в вопросах, связанных со штрафами за нарушения в сфере касс и работы с ОФД. На популярные вопросы отвечает представитель компании ОФД
Setl City
13.07.2018 17:47

В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины

В сданном корпусе ЖК «Солнечный город», который компания Setl City построила на пр. Ветеранов, 171, к. 5, открылось кафе. На первом этаже этого же дома завершаются отделочные работы в продуктовом магазине.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.07.2018 17:26

За 1 полугодие 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 2.4 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
ГК «КВС»
13.07.2018 15:36

Клиентам компании «КВС» скидка 20% на занятия верховой ездой

У компании «КВС» появился новый партнер – конно-спортивный клуб «Исток», который расположен в поселке Янино-1 Ленинградской области.
ПАО «Группа ЛСР»
13.07.2018 13:08

В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

В жилом комплексе бизнес-класса «Три ветра», построенном «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, окончено благоустройство береговой линии Финского залива.
Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть».
13.07.2018 13:06

Петербуржец выиграл билеты на чемпионат мира по футболу

Петербургский болельщик «Зенита» Олег Измалков выиграл два билета на чемпионат, заправив машину по пути на дачу.
«Главстрой-СПб»
13.07.2018 11:41

«Главстрой-СПб» увеличил продажи на 38% в первом полугодии 2018 года

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги деятельности за первые 6 месяцев текущего года и провела комплексный анализ рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга