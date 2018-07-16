Бывший владелец «Черкизона» Тельман Исмаилов будет в Петербурге судиться с «Росбалтом»

Пресненский суд Москвы передал в Петербург иск Тельмана Исмаилова к агентству «Росбалт» о защите чести и достоинства. Беглый бизнесмен требует 1 млн рублей за серию публикаций о возможной причастности к серии убийств.

Как сообщили «Фонтанке» 16 июля в Пресненском суде, сегодня при рассмотрении дела вынесено определение о передаче его в Смольнинский суд Петербурга.

«Иск будет рассмотрен по месту нахождения ответчика», – уточнили в пресс-службе столичного суда.

Агентство «Росбалт» зарегистрировано в Петербурге. Тельман Исмаилов оспаривает соответствие действительности некоторых данных, указанных в серии публикаций. Они посвящены уголовному делу, по которому бывший владелец Черкизовского рынка является обвиняемым.

Иск Исмаилова к редакции СМИ, главному редактору Николаю Ульянову и автору материалов Юрию Вершову зарегистрирован 18 мая 2018 года. Предприниматель длительное время не находится в России. В октябре 2017-го Басманный суд вынес постановление о заочном аресте Исмаилова по делу о незаконном обороте оружия и убийстве двух и более лиц.

В декабре 2017 года Следственный комитет заявил, что предпринимателю предъявлено обвинение в организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Их застрелили в мае 2016-го на Новорижском шоссе. По версии следствия, Тельман Исмаилов разработал план со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми, а исполнителем якобы является Мехман Керимов.

Вагиф Исмаилов работал в Главном управлении уголовного розыска МВД, он также заочно арестован. По данным «Росбалта», он вместе с братом находится во Франции.

СКР заявлял, что подготовил и направил в Генпрокуратуру материалы для организации международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола. По состоянию на 16 июля 2018 года личная карточка предпринимателя на сайте международной полиции не появилась.

Впервые Исмаилов покинул Россию после 2009 года, когда прошла масштабная акция по зачистке Черкизовского рынка. Впоследствии вернулся и пытался наладить другой бизнес. В 2015 году признан банкротом.