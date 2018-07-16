«Фонтанка» за 60 секунд — 16 июля

У журналистов «Фонтанки» тяжелая работа. Две недели встречаться с девушками под видом хорвата, не зная языка, – не простой квест. Зато удалось ощутить любовь русских женщин. И доброту – другие бы побили.

Закончившийся вчера чемпионат мира вообще был щедр и на любовь, и на хороший футбол. "Лучший чемпионат мира в истории»? Возможно. Мы уже вспоминаем и скучаем.

Следственный комитет закончил очередную экспертизу по царским останкам. Теперь патриарх в патовом положении, объяснил нам Андрей Кураев. Признавать останки – значит признать ошибки, а разве могут иерархи РПЦ ошибаться?

Петербургские верфи, тем временем, – единственное по большому счету светлое пятно в бизнесе ОСК. В остальном – убытки, да и откуда взяться доходам, если государство кроит бюджет, экспорт под санкциями, а у российских бизнесменов денег на новый флот нет.

В Петербурге арестован герой наших статей. Тот самый байкер Ерема, что строил трубопровод «Газпрома», но построил его только на бумаге. Но арестован не за стройку, а за стрельбу по полицейским.

Вице-губернатор Албин хочет найти нового строителя – не для газопровода, а для петербургского метро. Потому что «быть заложником одной организации – всегда неправильно».

Ну и главные новости – в Финляндии. Там Владимир Путин два часа убеждал Дональда Трампа в том, что Россия не вмешивалась в выборы в США, хотя и очень хотела видеть Трампа президентом. Дональд, похоже, поверил, кто же не поверит Путину.