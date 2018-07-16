Путин: Россия не вмешивалась в американские выборы, а ресторатор Пригожин — сам по себе
Все обвинения в адрес компании «Конкорд» по поводу вмешательства в выборы президента США рассыпаются, заявил Владимир Путин 16 июля на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки.
Российский лидер еще раз подчеркнул, что государственные структуры России не вмешивались в избирательную кампанию в США. Путин упомянул об обвинениях в адрес компании «Конкорд» Евгения Пригожина и 12 сотрудников ГРУ, которые были предъявлены незадолго до саммита. По мнению президента России, все эти обвинения безосновательны.
Спецпрокурор Мюллер, ведущий расследование возможного влияния России на волеизъявление американцев, должен направить запрос в Россию с просьбой провести допросы обвиняемых сотрудников ГРУ, и Россия их допросит, заверил Путин.
Россия может также допустить представителей США, в том числе и прокурора Мюллера, присутствовать на этих допросах. Но российская сторона просит симметричных действий со стороны США, в частности в отношении структур Hermitage Capital Уильяма Браудера (его в России обвиняют в уходе от налогов, он обвиняет налоговиков и сотрудников ФСИН в сговоре и доведении до смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского).
При этом Владимир Путин сравнил владельца «Конкорда» Евгения Пригожина с американским бизнесменом Джорджем Соросом, отметив, что «тот тоже во все вмешивается». Он подчеркнул, что деятельность одного бизнесмена не должна ассоциироваться со страной. И если Пригожин и вмешивался каким-то образом в выборы, то это его личное дело.
Справка:
Напомним, 13 июля было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.
Смысл киберопераций ГРУ, по версии Минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.
Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов грушники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.
По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.
Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.