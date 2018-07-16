Путин: Россия не вмешивалась в американские выборы, а ресторатор Пригожин — сам по себе

Все обвинения в адрес компании «Конкорд» по поводу вмешательства в выборы президента США рассыпаются, заявил Владимир Путин 16 июля на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки.

Российский лидер еще раз подчеркнул, что государственные структуры России не вмешивались в избирательную кампанию в США. Путин упомянул об обвинениях в адрес компании «Конкорд» Евгения Пригожина и 12 сотрудников ГРУ, которые были предъявлены незадолго до саммита. По мнению президента России, все эти обвинения безосновательны.

Спецпрокурор Мюллер, ведущий расследование возможного влияния России на волеизъявление американцев, должен направить запрос в Россию с просьбой провести допросы обвиняемых сотрудников ГРУ, и Россия их допросит, заверил Путин.

Россия может также допустить представителей США, в том числе и прокурора Мюллера, присутствовать на этих допросах. Но российская сторона просит симметричных действий со стороны США, в частности в отношении структур Hermitage Capital Уильяма Браудера (его в России обвиняют в уходе от налогов, он обвиняет налоговиков и сотрудников ФСИН в сговоре и доведении до смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского).

При этом Владимир Путин сравнил владельца «Конкорда» Евгения Пригожина с американским бизнесменом Джорджем Соросом, отметив, что «тот тоже во все вмешивается». Он подчеркнул, что деятельность одного бизнесмена не должна ассоциироваться со страной. И если Пригожин и вмешивался каким-то образом в выборы, то это его личное дело.