Путин призвал к решению гуманитарной катастрофы в Сирии вместе с США

Президент России Владимир Путин 16 июля на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки рассказал, что обсуждал ситуацию в Сирии с коллегами из Франции и США.

Путин заявил, что накануне, 15 июля, обсудил с президентом Макроном «активизацию работы с европейскими странами» по разрешению гуманитарной ситуации в арабской республике. Президент России заверил, что наша страна готова предоставить самолеты для гуманитарных грузов.

«Огромное количество беженцев в приграничных с Сирией государствах», – рассказал Владимир Путин. По его словам, помощь беженцами поможет «уменьшить миграционное давление» на страны ЕС.

Задача установления мира могла бы стать образцом успешной совместной работы, подчеркнул Путин. По его словам, РФ и США могут помочь в возвращении беженцев и решении гуманитарного кризиса.

Президент России отметил, что «военные [России и США] работают весьма успешно друг с другом» по нормализации ситуации в Сирии. Российские и американские военные «наладили оперативные каналы связи, что позволило избежать опасных инцидентов и столкновений на поле боя на земле и в воздухе», – сказал Путин.