Путин: Не собирали мы компромат на Трампа, выбросите эту шелуху из головы

В заключение совместной пресс-конференции лидеров США и России в Хельсинки 16 июля президент РФ Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что российские спецслужбы якобы собирали компромат на Дональда Трампа во время его поездки в Москву

«Вопрос компроматов – якобы мы собирали на господина Трампа компромат, когда он приезжал в Москву, – сказал Путин. – Когда он приезжал в качестве бизнесмена, я даже не знал, что он приезжал в Москву. На ПЭФ было около 500 американских бизнесменов. Я по именам их не вспомню. Выбросите эту шелуху из головы».

Напомним, что в ноябре 2013 года Дональд Трамп в последний раз побывал в Москве в качестве бизнесмена. Он занимался организацией конкурса красоты «Мисс Вселенная», совладельцем которого был с 1996-го по 2015 год.