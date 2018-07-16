Путин: Я хотел, чтобы на выборах победил Трамп

Президент России Владимир Путин подтвердил, что хотел бы, чтобы Трамп стал президентом США, так как тот выступал за нормализацию отношений с Россией. При этом на вопрос корреспондента из Америки о том, почему Трамп должен верить Путину по поводу невмешательства в американские выборы, Путин ответил, что «никому нельзя верить».

«Кто сказал, что я доверяю ему, а он мне? Он защищает интересы США, я защищаю интересы России», – заявил российский президент.

Он подчеркнул, что до выборов даже не был знаком с Трампом. Путин попросил предъявить конкретные факты влияния России на волеизъявление американцев. А Трамп подчеркнул, что его победа была чистой.